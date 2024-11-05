Сестра Ким Чен Ына предупредила о возможной войне на Корейском полуострове

Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что нарушение баланса сил на Корейском полуострове и в соседних регионах может привести к войне. Она подчеркнула, что КНДР продолжит укреплять свой ядерный арсенал, сообщает ТАСС.

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«Сегодня нарушение паритета сил между врагами и нами на Корейском полуострове и в регионе — это сразу означает войну, — такова объективная действительность, которую нельзя отрицать», — сказала политик.

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Она также указала на недавние совместные учения, проведенные США, Японией и Республикой Корея 3 ноября, в которых участвовали истребители и стратегический бомбардировщик B-1B. Эти учения, по ее словам, служили ясным свидетельством враждебной и агрессивной природы действий противников КНДР.

Ким Ё Чжон добавила, что возрастание частоты военных маневров со стороны США и их союзников представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности как для КНДР, так и для всего региона.

«Политика КНДР по укреплению оборонительных ядерных сил является единственно правильным выбором в текущих условиях, и мы не намерены сворачивать с этого пути», — заключила она.

В октябре глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в случае нападения на КНДР будет применено ядерное оружие в качестве оборонительной меры.

Ранее КНДР запустила баллистическую ракету над Японским морем.