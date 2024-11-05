Бойцы РФ установили минный шлагбаум в Курской области, его сняли на видео
Минобороны публикует видео установки минного шлагбаума, с помощью которого российские военные перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области. Кадры показало РИА Новости.
На записи видны российские военные, которые минируют участок госграницы.
В ведомстве отметили, что в районе населенного пункта Новый Путь находился один из маршрутов, по которому украинские военные пытались прорваться на территорию РФ.
В Минобороны подчеркнули, что после установки заграждений была "восстановлена госграница на отдельно взятом данном участке".
Минный шлагбаум был обнаружен на позициях ВСУ, взятых российскими десантниками.
"(Разведчики) растянули его и разместили мины для недопущения подхода резервов противника через границу", - добавили в ведомстве.