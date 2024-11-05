Военнослужащие Вооруженных сил Украины на фоне продвижения российской армии деморализованы и дезертируют так же, как гитлеровские оккупанты на Украине более 80 лет назад, когда наступала Красная армия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление эксперта Национального центра исторической памяти при президенте России, историка спецслужб Олега Матвеева.

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По его словам, информация об этом получена из вражеского тыла. Боевой дух украинских солдат упал, они напуганы и считают, что веских причин продолжать воевать нет, сообщил американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ. Он передавал информацию для ударов по украинским военным объектам.

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