Киев сталкивается с беспрецедентной по масштабам борьбой и теряет территории на востоке колоссальными темпами. Об этом написала The Times и отметила, что ВСУ сталкиваются с критическими потерями на фронте, пока США ожидают у себя выборы президента.

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«Украина нервно наблюдает за тем, как гонка за Белый дом достигает кульминации... Пока Америка идет на выборы, украинская армия, которая так сильно зависела от щедрости Вашингтона, сталкивается с самой жесткой борьбой за время конфликта с Россией, теряя территории на востоке самыми быстрыми темпами с тех пор, как самому Киеву угрожала опасность», — говорится в материале издания.

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Офицер ВСУ в интервью The Times рассказал, что не видел ничего подобного тому, какие успехи имеет российская армия на фронте прямо сейчас. По его словам, он не знает, как Киев мог бы вернуть потерянные позиции.

По оценке западного военного аналитика Александра Меркуриса, ВСУ находится на грани разгрома. Беспокойство растет не только среди украинцев, но и среди партнеров Киева, передал слова эксперта RT.