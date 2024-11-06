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Al Jazeera: свыше 60 человек погибли за сутки из-за действий Израиля в Газе

По меньшей мере 61 палестинец погиб за прошедшие сутки в секторе Газа в результате ударов израильской армии по блокированному анклаву. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Свыше 60 человек погибли за сутки из-за действий Израиля в Газе
© globallookpress.com

По его данным, за последние 24 часа жертвами израильской агрессии стал 61 человек, не менее 46 из числа погибших - жители северных районов, где военнослужащие Армии обороны Израиля продолжают проводить рейды. Информация о числе раненых не приводится.

Ранее министерство здравоохранения палестинского анклава сообщало о 17 погибших в регионе, отмечая, что еще не менее 86 человек были ранены. В общей сложности число жертв палестино-израильского конфликта с октября 2023 года превысило 43 390, 102 347 человек пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

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