Свыше 60 человек погибли за сутки из-за действий Израиля в Газе

По меньшей мере 61 палестинец погиб за прошедшие сутки в секторе Газа в результате ударов израильской армии по блокированному анклаву. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, за последние 24 часа жертвами израильской агрессии стал 61 человек, не менее 46 из числа погибших - жители северных районов, где военнослужащие Армии обороны Израиля продолжают проводить рейды. Информация о числе раненых не приводится.

Ранее министерство здравоохранения палестинского анклава сообщало о 17 погибших в регионе, отмечая, что еще не менее 86 человек были ранены. В общей сложности число жертв палестино-израильского конфликта с октября 2023 года превысило 43 390, 102 347 человек пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.