В Японии уточнили число выпущенных КНДР ракет

КНДР во вторник утром запустила семь баллистических ракет малой дальности. Такие уточненные данные привел министр обороны Японии Гэн Накатани.

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"По меньшей мере семь ракет пролетели по 400 км при высоте полета 100 км", - привел его слова телеканал FNN.

КНДР подтвердила испытание твердотопливной "царь-ракеты"

О ракетном пуске ранее сообщила береговая охрана Японии. Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Правительство Японии по дипломатическим каналам заявило протест Пхеньяну.

31 октября КНДР произвела запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19". Тогда она поднялась на высоту 7 687,5 км и преодолела расстояние более 1 000 км.