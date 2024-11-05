Украинские военнослужащие раскритиковали вооружение, поставляемое западными странами. Об этом сообщает Newsweek.

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«Лучшие образцы оружия (системы, подобные артиллерийским снарядам Excalibur с GPS-наведением) не работают. Беспилотники не летают», — приводит издание слова старшего офицера украинского батальона БПЛА «Ахиллес» Рустама Нургудина.

Утверждается, что дроны и многие другие виды оружия, поставляемые Украине Западом, не подходят для использования в условиях постоянно меняющихся линий фронта, пролегающих через восточную Украину и вдоль границы с Россией.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о «важных сдвигах» в вопросах поставок от партнеров для линии фронта.

1 ноября экс-глава Пентагона (2006–2011 годы) Роберт Гейтс заявил, что США больше не дадут Украине крупных пакетов помощи вне зависимости от итогов президентских выборов. По его мнению, США будут снижать свое участие в поддержке Украины, перекладывая основную ответственность за продолжение конфликта на европейские страны. Кроме того, он выразил мнение, что Украину не примут в НАТО в ближайшее время.

Ранее Медведев заявил о намерении Зеленского «набить карманы».