Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к военным разведчикам и поздравил их с профессиональным праздником.

Телеграмму главы Минобороны публикует оборонное ведомство в Telegram-канале.

«Многолетняя летопись военной разведки включает сотни успешно проведенных операций, которые способствовали обеспечению национальной безопасности страны», — сказал глава Минобороны.

Он добавил, что военнослужащие-разведчики в кризисных условиях выполняли поставленные задачи, выявляли и предотвращали угрозы. В ходе СВО, по словам Белоусова, военнослужащие демонстрируют профессионализм и мужество и образцово исполняют свой долг.

Белоусов в поздравлении ко Дню военного разведчика отметил ветеранов, чьи действия являются примером для молодых военных, а также работников оборонных предприятий. Министр пожелал всем военнослужащим здоровья, благополучия и новых достижений.

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В августе Белоусов поздравлял военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил (ВВС) России. Глава Минобороны выразил слова благодарности тем, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, и пожелал всем военнослужащим и ветеранам ВСС здоровья, успехов и новых достижений на благо Отечества.