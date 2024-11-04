Newsweek: ВСУ жалуются на поставляемые Западом беспилотники
Украинские военные жалуются на поставляемое западными партнёрами вооружение.
Об этом пишет Newsweek со ссылкой на офицера Вооружённых сил Украины.
«Лучшие образцы оружия (такие как системы, подобные артиллерийским снарядам Excalibur с GPS-наведением) не работают вообще. Лучшие дроны не летают», — сказал украинский военнослужащий.
Отмечается, что западные дроны и многие другие виды оружия не подходят для использования в условиях постоянно меняющихся линий фронта.
«Другой фактор — стоимость: Киев быстро расходует беспилотники, а значит, они не могут быть дорогими», — говорится также в материале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS.