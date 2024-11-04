Украина рассчитывает получить от Канады систему противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS до конца 2024 года, она уже отправлена Киеву. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с канадским премьером Джастином Трюдо.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Канады. <...> Премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года", - написал он в Telegram-канале.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак ранее заявлял, что Киев испытывает серьезный дефицит средств ПВО. Киев требовал от Запада сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, однако Зеленский после встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте признал, что союзники не готовы это делать.

Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передавать новую военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.