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Украина надеется получить от Канады систему ПВО NASAMS до конца года

Украина рассчитывает получить от Канады систему противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS до конца 2024 года, она уже отправлена Киеву. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с канадским премьером Джастином Трюдо.

Зеленский заявил, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS
© globallookpress.com
"Провел телефонный разговор с премьер-министром Канады. <...> Премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года", - написал он в Telegram-канале.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак ранее заявлял, что Киев испытывает серьезный дефицит средств ПВО. Киев требовал от Запада сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, однако Зеленский после встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте признал, что союзники не готовы это делать.

Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передавать новую военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.

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