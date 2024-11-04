Шольц обратился с призывом к НАТО по поставкам оружия Киеву

Шольц призвал НАТО поставить Киеву обещанное ранее оружие
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны НАТО предоставить Киеву обещанное ранее оружие.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
«Важно, чтобы мы и дальше продолжали оказывать Украине необходимую помощь. Германия зарекомендовала себя как партнёр, который поставляет, а не просто анонсирует. И я думаю, что было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы», — цитирует его РИА Новости.
По его мнению, это улучшило бы ситуацию в пользу Киева.
При этом Шольц отметил, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается.
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