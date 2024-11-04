Шольц обратился с призывом к НАТО по поставкам оружия Киеву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны НАТО предоставить Киеву обещанное ранее оружие.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Важно, чтобы мы и дальше продолжали оказывать Украине необходимую помощь. Германия зарекомендовала себя как партнёр, который поставляет, а не просто анонсирует. И я думаю, что было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, это улучшило бы ситуацию в пользу Киева.

При этом Шольц отметил, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается.

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