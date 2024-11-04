Шольц рассказал, сколько ФРГ потратит на оборону в 2024 году

Германия в нынешнем году потратит 2% ВВП на оборону и продолжит идти по этому пути в ближайшие годы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине.

"Правительство ФРГ решительно отреагировало на изменение ситуации в области политики безопасности. За последние семь лет мы удвоили наши расходы на оборону. Впервые в этом году мы тратим 2% нашего ВВП на оборону. И мы решительно продолжим идти по этому пути в ближайшие годы", - сказал Шольц. Он подчеркнул, что ведется модернизация Бундесвера (ВС ФРГ) за счет специального фонда в размере €100 млрд. "Мы последовательно укрепляем наши вооруженные силы во всех областях", - констатировал канцлер.

Глава правительства ФРГ подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления Североатлантического альянса.

"НАТО является и останется основой нашей общей безопасности по обе стороны Атлантики, - утверждал Шольц. - Мы оба убеждены, что нам необходимо и дальше укреплять европейскую опору НАТО. Европа сделает значительные инвестиции в ближайшие годы, чтобы увеличить наши расходы на оборону и укрепить нашу обороноспособность. Речь идет о способности противостоять любой угрозе безопасности в Европе".

Шольц также сообщил, что обсудил с Рютте ситуацию на Украине. Канцлер в очередной раз напомнил, что Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США.

"И мы продолжим это делать", - заверил Шольц.

Отвечая на вопрос о требовании Киева принять Украину в НАТО, Шольц вновь заявил, что сейчас в этом нет необходимости.

"Мы приняли в Вильнюсе и в Вашингтоне решения, которые хорошо соответствуют нынешней ситуации. Думаю, что в настоящее время нет необходимости в принятии новых решений по этому вопросу, поскольку ситуация остается той же, с которой мы уже столкнулись, когда принимали решение", - пояснил Шольц.

На данный момент, по его словам, речь идет о том, чтобы в практическом плане гарантировать, что у Украины не закончится оружие.

Канцлер ФРГ также призвал партнеров выполнить данные Киеву обещания касательно оказания помощи.