В РФ объяснили Совбезу ООН, чем вызваны ракетные испытания КНДР
Ракетные испытания КНДР проходят не на пустом месте, их нельзя рассматривать отдельно от агрессивных планов США, касающихся всего региона. Об этом заявил заместитель постпреда России в ООН Анна Евстигнеева, сообщает РИА Новости.
В понедельник Евстигнеева выступила на заседании Совета безопасности ООН. Обсуждались ракетные испытания КНДР, «вызывающие такое волнение в Вашингтоне, Токио и Сеуле».
Заместитель постпреда России отметила, что Пхеньян вынужден был прибегнуть к испытаниям «не на пустом месте, не в пресловутом вакууме».
«Их нельзя рассматривать отдельно от агрессивных планов американцев и их сателлитов в регионе», — сказала Евстигнеева.
В четверг КНДР запустила твердотопливную ракету «Хвасон-19».
Это первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты после запуска «Хвасон-18» в декабре 2023 года.
По данным Минобороны Японии, ракета летела в северо-восточном направлении в течение 86 минут и приземлилась в Японском море. Это новый ракетный рекорд для КНДР, отмечают западные СМИ.
Генсек ООН Антониу Гутерриш «решительно осудил» испытания КНДР. В Пхеньяне ответили, что «категорически отвергают несправедливое и предвзятое отношение генсека ООН», который ставит под сомнение «справедливое осуществление КНДР своего права на самооборону».