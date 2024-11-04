Помогавший российским военным на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории американец Дэниэл Мартиндейл уверен, что украинцы тепло встречают российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда я уезжал (с территории, контролируемой ВСУ — прим. «Ленты.ру»), русские только зашли в город. Они только пересекли линию фронта, чтобы эвакуировать меня. Так что мне не довелось увидеть, как мои соседи встречали российских военных. Но я думаю, что они встретили бы их очень тепло. Они бы устроили праздник, оказали радушный прием», — сказал Мартиндейл в беседе с информационным агентством.

Он также высказал предположение, что подобное происходит по всей Украине, даже несмотря на то, что «конфликт занял гораздо больше времени, чем предполагалось» и оказался «более болезненным». Мартиндейл выразил уверенность, что граждане Украины понимают, что Россия борется за справедливость.

О том, что гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и передавал РФ информацию для ударов по украинским военным объектам, вывезли с подконтрольной ВСУ территории, стало известно 2 ноября.

Ранее Мартиндейл рассказал о наибольшей опасности в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, во время эвакуации опаснее всего были беспилотники и обстрелы с них.