Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «важных сдвигах» в вопросах поставок оружия от союзников. Политик заявил об этом в своем Telegram-канале по итогам встречи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, министром обороны Рустемом Умеровым и начальником генштаба ВСУ Анатолием Баргилевичем.

Есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта — фиксируем увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучшими стали результаты в снабжении артиллерией, — сказано в публикации.

Также, по словам Зеленского, Умеров доложил о поставках дронов украинского производства для ВСУ. Президент поручил увеличить заказы БПЛА.

В Южной Корее раскрыли условие поставки оружия Украине

До этого экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что Запад рано или поздно ликвидирует или «спишет» президента Украины Владимира Зеленского. Он пояснил, что западные страны хотят поставить во главе Украины более приемлемую для переговоров с Россией фигуру.