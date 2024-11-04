В Индии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Индии потерпел крушение во время планового учебного полета, пилот катапультировался, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВС страны.

Инцидент произошел в понедельник, 4 ноября. Самолет направлялся из Адампура (штат Пенджаб) в Агру.

«Самолет МиГ-29 ВВС Индии потерпел крушение около Агры во время планового учебного полета сегодня после того, как столкнулся с системной неисправностью», — пояснили в пресс-службе.

В ВВС пояснили, что пилот маневрировал, с тем, чтобы не нанести ущерба жизни или имуществу на земле, прежде чем благополучно катапультировался

Напомним, что в сентябре 2024 года МиГ-29 ВВС Индии разбился на северо-западе страны в штате Раджастхан. Причиной падения стала техническая неисправность. Пилот катапультировался.

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах. Он предназначен для поражения всех типов воздушных целей.