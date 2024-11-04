Украина лишилась значительного объема переданного странами Запада вооружения после удара по Одессе. Об этом в понедельник, 4 ноября, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

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По словам военного эксперта, в одесском порту находились грузы с западным оружием, которые и попали под атаку. Кроме того, удар пришелся на местные склады и поезда, что оказалось крайне болезненно для Киева.

— На Украину мы отправляли эти грузы, их взрывали, — отметил Риттер.

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