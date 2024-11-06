Экипажи Су-25 уничтожили военных и технику ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили личный состав и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких приграничных районах Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, пишет РИА Новости.

В заявлении уточняется, что боевую задачу выполнили экипажи самолетов Су-25. Они нанесли по замаскированным позициям украинских войск ракетные удары, успешно ликвидировав заданные цели.

"Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки", — отметили в ведомстве.

Далее воздушные суда вернулись на аэродром вылета, где их осмотрели инженеры. По данным Минобороны РФ, специалисты провели регламентные работы по обслуживанию Су-25 и подготовили самолеты к следующей отправке на линию фронта. 5 ноября пресс-служба российского военного ведомства сообщила, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 бойцов в Курской области.

Еще два украинских солдата в ходе сражений сдались в плен Вооруженным силам РФ.