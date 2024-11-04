Самую серьезную опасность в зоне СВО представляют обстрелы и удары беспилотников. Об этом рассказал американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший российской армии на подконтрольной ВСУ территории, сообщает РИА Новости.

«Самая большая опасность, с которой нам пришлось столкнуться, когда меня эвакуировали, — это беспилотники и обстрелы, в основном с беспилотников», — сказал Мартиндейл.

По его словам, потребовалось около 3-4 часов, чтобы перебраться от его дома до окраины населенного пункта. При этом расстояние составляло всего полкилометра.

Дэниэл добавил, что пребывание на подконтрольной ВСУ территории было настоящей «битвой за выживание».

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Ранее Мартиндейл рассказал, как в течение двух лет предоставлял ВС РФ сведения о расположении украинских военных объектов. Американец находился на территории Украины с февраля 2022 года.