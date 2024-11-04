Минобороны Румынии: два истребителя F-16 ВВС подняли в воздух из-за дронов

Румыния подняла в воздух истребители F-16 ВВС из-за обнаружения дронов вблизи воздушного пространства страны, пишет пресс-служба Минобороны республики на официальном сайте.

В ведомстве пояснили, что над Черным морем вечером 3 ноября были обнаружены группы беспилотников, направляющихся в сторону воздушного пространства Украины, вблизи воздушного пространства Румынии .

Национальный военный командный центр в 23:34 (22:34 мск) уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о воздушной тревоге в северной части уезда Тулч.

Затем с авиабазы вылетели два истребителя ВВС страны. Воздушная тревога была отменена около 00:45 (23:45 мск). После этого самолеты вернулись на аэродром.

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Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в Румынии проходит обучение для полетов на F-16 группа пилотов Вооруженных сил Украины.