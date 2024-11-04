Группировка ВС РФ «Юг» уничтожила турецкий бронеавтомобиль Kirpi в ходе боев с Вооруженными силами Украины в ДНР, сообщается в очередной сводке Министерства обороны России. Также говорится, что ВСУ потеряли два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, два склада боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

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Отразили контратаку подразделения 33-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, боевая бронированная машина «Kirpi» турецкого производства, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что морские пехотинцы Черноморского флота уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины в курском приграничье. На предоставленных ведомством кадрах в деталях видна разбитая техника противника.

До этого издание Military Watch Magazine подсчитало, что большая часть поставленных на Украину танков Abrams уничтожена, выведена из строя или захвачена Вооруженными силами России. По данным источника, украинская армия потеряла 20 танков из 31. Большинство танков были поражены управляемой артиллерией или беспилотниками-камикадзе. Издание пишет, что как минимум одну зарубежную бронированную машину подбил российский танк Т-72Б3, еще несколько Abrams были брошены экипажем.