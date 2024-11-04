Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области

Российские войска в Курской области отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении трех населенных пунктов: Новоивановки, Леонидово и Плехово. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Минобороны сообщает, что российские войска нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Новоивановки и Плехово, Леонидово и Николаево-Дарьино.

Также сообщается, что украинские войска потеряли до 30 человек убитыми и ранеными. Помимо этого были уничтожены два автомобиля ВСУ.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил операторов дронов ВСУ под Курском. Солдатам удалось выявить позицию, с которой украинские военные пилотировали разведывательные и ударные дроны, после чего пункт управления был уничтожен несколькими беспилотниками-камикадзе.