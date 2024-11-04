ВС РФ поразили нефтеперерабатывающий завод ВСУ

Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров, скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах", - сказали в ведомстве.

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