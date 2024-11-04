Десантник с пробитым пулей автоматом захватил позицию ВСУ в Курской области

Военкор Дмитрий Кулько рассказал о штурме позиции ВСУ в Курской области. Российские десантники очистили от врага лесополосу у села Черкасская Конопелька.

© Российская Газета

Десантники отвлекли внимание врага, разделившись на две группы. Большая подошла к опорному пункту "в лоб" и устроила бешеную пальбу. Одновременно малая без лишнего шума зашла во фланг - она в результате и захватила укрепрайон.

"Нужно отвлекать противника плотным интенсивным огнем, чтобы он прятал голову", - объяснил командир штурмового взвода с позывным "Варвар".

Его группа атаковала в лоб. Пуля пробила автомат "Варвара" и вывела его из строя. Взводный стал закидывать противника гранатами, но долго оставаться на одном месте было нельзя: украинцы подняли в небо коптер и стали с его помощью наводить на штурмовиков артиллерию.

Командир взял автомат у рядового и повел группу за собой. Фланговые захватили позицию, на нее зашла группа "Варвара" и заняла круговую оборону.

Вскоре ВСУ попытались отбить позицию, но были уничтожены на подходе огнем артиллерии и FPV-дронов.