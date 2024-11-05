После отступления из Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвут город. Такой сценарий Виктор Литовкин, передает издание «Аргументы и факты».

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«Эвакуация Константиновки показывает, что Киев готовится к сдаче города. Сначала, конечно, ВСУ будут ее оборонять, просто так не оставят. Но потом уходя, взорвут все за собой. Ничего целого не оставят, как они это делают и с другими населенными пунктами», — сказал он.

В понедельник, 4 ноября, стало известно о начале эвакуации мирного населения из Константиновки. При этом отмечалось, что администрация и силовые ведомства уже покинули город.

Ранее Майор запаса украинской армии Алексей Гетьман рассказал о важности населенного пункта для ВСУ. По его словам, Константиновка имеет важное значение для логистики из-за проходящей через нее железной дороги.