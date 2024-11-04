Американец рассказал, как выжил под ударом «Града»

Американец Мартиндейл рассказал, как выжил под ударом «Града»
Помогавший российской армии американец Дэниэл Мартиндейл рассказал, как вместе со своей собакой попал под удар реактивной системы «Град». Об этом сообщает РИА Новости.
Мартиндейл часто помогал эвакуировать людей в Донбассе, невзирая на грозящую опасность. Однажды в день очередной эвакуации он услышал звук прилетов. По его словам, скорее всего, это были ракеты украинской РСЗО «Град».
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Он не успел добраться до укрытия, и просто лег на дорогу, надеясь, что это поможет.
«Со мной была моя собака, ракеты начали взрываться, одна из них метрах в двадцати от меня. Два осколка попали в мою собаку, но меня не задело», — рассказал Мартиндейл.
Американец Дэниэл Мартиндейл оказался на Украине незадолго до начала СВО. Два года он помогал ВС РФ, передавая координаты военных объектов ВСУ. Гражданин США сыграл ключевую роль в штурме деревни Богоявленка под Угледаром.