The National Interest: НАТО потеряла своё единство
Страны—члены НАТО не могут принять единогласного решения по поводу поставок вооружения Киеву, сообщает The National Interest.
Как говорится в публикации, в Североатлантическом альянсе нет единого мнения о необходимости передавать оружие украинской стороне.
Кроме того, члены НАТО испытывают «маниакальный» страх эскалации конфликта, отмечает автор статьи.
Стало известно об отношении нового генсека НАТО к РФ
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что целью украинского конфликта для Запада является максимальное ослабление России.