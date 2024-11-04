СМИ: НАТО потеряла свое единство

Страны—члены НАТО не могут принять единогласного решения по поводу поставок вооружения Киеву, сообщает The National Interest.

Как говорится в публикации, в Североатлантическом альянсе нет единого мнения о необходимости передавать оружие украинской стороне.

Кроме того, члены НАТО испытывают «маниакальный» страх эскалации конфликта, отмечает автор статьи.

Стало известно об отношении нового генсека НАТО к РФ

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что целью украинского конфликта для Запада является максимальное ослабление России.