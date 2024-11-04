Саперы рассказали, как «сэндвичем» уничтожают снаряды на Купянском направлении

На Купянском направлении специальной операции инженерные подразделения группировки войск «Запад» обеспечивают успешное форсирование водных преград и разминированием территорий. Этим задачам уделяется особое внимание.

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Отступая, враг оставляет коварные ловушки для российских бойцов. Так, одна из российских саперных групп за последние два месяца уже уничтожила более 30 тысяч взрывоопасных предметов.

Часто бойцы инженерных подразделения используют особую комбинированную схему для уничтожения. Неразорвавшиеся снаряды укладываются «сэндвичем» - чем больше калибр, тем выше лежит снаряд. Таким образом сокращают расстояние разлета осколков и ударную волну, чтобы не навредить близлежащим населенным пунктам.

«К каждому снаряду свой творческий подход и свои умения. На днях мы уничтожали американский противотанковый Javelin. Очень тяжело уничтожать снаряды, которые прошли через ствол, они взведены, они в боевой готовности. Любое неправильное перемещение этих снарядов может привести к детонации», - говорит заместитель командира роты разминирования с позывным «Контракт».

Задач у инженеров группировки войск «Запад» много. Одна из них - сооружение водных переправ.

«Выполнение задач зависит в первую очередь от условий местности, от рельефа, от уреза воды, от того, сколько у нас есть расстояния для подъезда машин, сколько мы можем единиц материальной части выгрузить на воду, от применения противником поражающих средств, времени года, суток и так далее», - отмечает командир понтонной роты с позывным «Монолит».

Бойцы инженерных подразделений привыкли быть впереди и первыми заходить на территории, где совсем недавно шли бои. За самоотверженность в ходе специальной операции многие бойцы удостоились государственных и ведомственных наград.