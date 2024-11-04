Российский генерал заявил о неминуемой паузе в СВО

Период дождей в зоне специальной военной операции (СВО), который уже начался, приведет к неминуемой паузе в активных боевых действиях. Такое мнение высказал журналистам на полях просветительского марафона "Знание. Первые" заместитель командующего группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Роман Греков.

"Особый характер почв в той местности, где задачи выполняются, они затрудняют сейчас использование как тяжелых видов вооружения, колесной гусеничной техники, так и, собственно говоря, личного состава, потому что перемещаться по грязи, так сказать, не совсем удобно и [это] затрудняет использование штурмовых подразделений. В общем-то, это влияние окажет как на противника, так и на нас. Но уже третий год войны, мы этот сезон пережили в 2022 году и в 2023-м. Примерно проецируем, что будет пауза неминуемая определенная", - сказал Греков.

Он отметил, что погода - это сегодня единственное, что может повлиять на успешное продвижение российских войск.

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Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" стартует 4 ноября, в День народного единства. Его площадками, кроме Якутска, станут Архангельск, Москва, Нижний Новгород, Пятигорск, Сочи, Томск и Ханты-Мансийск. ТАСС - информационный партнер марафона.