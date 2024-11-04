Группировка "Восток" заявила об освобождении восьми населенных пунктов за месяц

ЯКУТСК, 4 ноября. /ТАСС/. Военные группировки "Восток" в зоне специальной военной операции за октябрь освободили восемь населенных пунктов и 100 кв. км территорий. Об этом журналистам на полях просветительского марафона "Знание. Первые" рассказал заместитель командующего группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Роман Греков.

"На южнодонецком направлении группировка "Восток" на протяжении уже пяти месяцев ведет наступательные боевые действия. Вот прорвана зона тактической обороны противника. Вы все знаете, что опорный такой пункт населенный - Угледар, он за нами. Только за последний месяц, за октябрь, восемь населенных пунктов и более 100 кв. км территории освобождено", - рассказал Греков.

Он добавил, что группировка продолжает вести наступательные действия. Противник отступает, но по-прежнему способен оказывать сопротивление.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" стартует 4 ноября, в День народного единства. Его площадками, кроме Якутска, станут Архангельск, Москва, Нижний Новгород, Пятигорск, Сочи, Томск и Ханты-Мансийск. ТАСС - информационный партнер марафона.