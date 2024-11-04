Вооруженные силы Украины (ВСУ) абсолютно не соответствуют стандартам НАТО. Об этом в эфире телеканала «Новости.LIVE» Константин Прошинский.

Он раскритиковал заявление ведущей, будто украинская армия превосходит стандарты Североатлантического альянса. «Нас поделили на батальоны и бригады, и поменяли звания — это единственная реформа, которая произошла в нашей армии. Все держится на духе воюющих», — сказал специалист.

По его словам, сложившуюся в войсках обстановку можно описать как хаос, поскольку общая организация, подготовка, оснащение и взаимодействие с командным составом находятся в ужасном состоянии. В частности, Прошинский привел пример, когда снайперы ВСУ не могут практиковаться в стрельбе, поскольку каждый выстрел стоит около 10 долларов, а у украинской армии нет на это средств. При этом, добавил он, снайпер в морской пехоте США за неделю производит от 1,5 до 2 тысяч тренировочных выстрелов с разным оружием и в разных условиях.