Полковник спецназа рассказал об охоте на Басаева и Масхадова в Чечне

Во время второй чеченской кампании находившийся в международном розыске второй президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов прятался от силовиков в домах мирных жителей, укрываясь на женской половине дома. Об охоте на лидеров сепаратистов «Ленте.ру» рассказал полковник запаса, ветеран группы специального назначения «Вымпел» Сергей Шаврин.

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По рассказу бывшего спецназовца, во вторую кампанию в Чечне он вместе с сослуживцами работал не в качестве штурмовика, как в первую войну, а по специальности — разрабатывал и проводил спецоперации по выявлению полевых командиров и террористов. Так, однажды ему бойцам спецназа почти удалось поймать Масхадова — силовики получили информацию о том, что тот прячется в одном из горных сел в погребе.

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Во время операции спецназовцы нашли дом, владельцы которого укрыли сепаратиста и смогли отыскать потайной люк, скрывавший убежище второго президента Ичкерии — он находился на женской половине дома, куда мужчинам запрещено входить. Однако из-за того, что приданные спецназовцам подразделения Минобороны выставили слишком мало бойцов для оцепления, Масхадову удалось уйти.

«Над ним [над потайным люком] стоял умывальник и выход трубы гофрированной, будто для слива канализационного. Сначала собачка что-то учуяла. Потом посмотрели, что никакая вода туда в гофрированную трубу не льется, и она нужна, похоже, для циркуляции воздуха», — рассказал о замаскированном убежище сепаратиста Шаврин.

Он добавил, что внутри оснащенного запасом питьевой воды погреба могли разместиться три человека.

Не менее изобретательным был террорист Шамиль Басаев. Он тоже скрывался в профессионально подготовленных укрытиях в домах мирных жителей.

Опера заходят в одно помещение, обшаривают его, потом в другое. Все проверили, простучали, обнюхали — пусто! Оказалось, что одно из окон было ложным, и ставни на нем закрывали вход в еще одну скрытую комнату, где прятался Басаев и его спутник Сергей Шаврин

23 сентября 1999 года Борис Ельцин подписал указ о начале контртеррористической операции (КТО) на территории Чечни. Тогда федеральные войска второй раз вошли в Чечню — и война в регионе продлилась почти 10 лет, с 1999 по 2009 годы. Ей предшествовали нападение боевиков Шамиля Басаева и арабских наемников на Дагестан в августе 1999 года, а также серия взрывов в многоэтажках Буйнакска, Волгодонска и Москвы в сентябре.