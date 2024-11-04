Посол в Лондоне рассказал, чем закончится СВО

Российская специальная военная операция (СВО) на Украине завершится достижением Москвой всех поставленных целей. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

© Евгений Биятов / РИА Новости

"Я не думаю, что будет компромисс. Это будет явный конец игры. Украина будет внеблоковой, неядерной страной с нормальными отношениями со своими соседями. Она не получит членство в НАТО, будет демилитаризована и наконец отменит все расистские законы, которые приняла за все эти годы", - подчеркнул глава российского диппредставительства.

Келин добавил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области "будут принадлежать России".

В России спрогнозировали сроки окончания СВО

Говоря о президентских выборах в США, российский посол отметил, что Москва не надеется на победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

"Мы убедились в том, что должны полагаться только на себя, на свою армию и флот", - сказал он.

Келин также опроверг утверждения западных политиков о том, что Россия оказалась в изоляции в результате СВО.

"Международное сообщество не состоит только из западных стран. Лишь крошечное количество западных государств придерживаются такой точки зрения, - заявил посол. - Вы могли видеть [представителей] 38 крупных стран в Казани две недели назад, где проходил саммит БРИКС".

Отвечая на вопрос о высказываниях главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, который назвал Россию "мафиозным государством", Келин рекомендовал британским высшим должностным лицам соблюдать дипломатические нормы поведения.

"Я никогда не видел господина Лэмми, но я могу сказать, что на его месте я бы лучше контролировал свой язык, потому что [его высказывания] были крайне невежливы. Я не знаю ни одного политика в мире, особенно министра иностранных дел, который использует подобные слова. Если вы послушаете, что говорят [президент РФ Владимир] Путин или [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров, то [убедитесь], что они не позволяют себе подобных обвинений или ярлыков. Нам это совершенно несвойственно", - указал дипломат.

Кроме того, Келин заверил, что укрепление сотрудничества между Россией и КНДР не направлено против третьих стран, включая Республику Корея.

"Им не следует беспокоиться", - сказал он.

Российский посол обратил внимание на то, что "именно коалиция западных стран, использующая Украину" против РФ, "ведет войну чужими руками".