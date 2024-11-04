В Грузии сообщили о гибели десятков наемников с начала СВО

По данным официальных лиц Грузии, с начала конфликта на Украине в зоне проведения спецоперации (СВО) были ликвидированы десятки грузинских наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «RT» со ссылкой на Telegram-канала «Военная хроника».

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Уточняется, что были найдены и опознаны 86 бойцов.

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«В реальности таких гораздо больше», — утверждают авторы канала.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 29-летнего гражданина Грузии Рати Бурдули к 14 годам колонии строгого режима за участие в боях на стороне ВСУ. Известно, что мужчина также имел опыт участия в боевых действиях на стороне стран НАТО.