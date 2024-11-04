В США раскрыли подробности ответного удара Ирана по Израилю

Иран планирует задействовать регулярную армии к нанесению ответного удара по Израилю. Такое предположение высказала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В издании отметили, что благодаря этому атака станет более масштабной. Иранские власти решили пойти на такой шаг в связи с потерями среди военных и гражданских лиц в результате обстрелов со стороны Израиля.

Иран в течение нескольких дней нанесет удар по Израилю

Ранее США предупредили Иран, что им не удастся удержать Израиль от ответа в случае удара со стороны Тегерана. Отмечается, что в Вашингтоне не уверены, что ответ еврейского государства будет точечным.

До этого стало известно, что Иран может ударить по территории Израиля перед выборами президента США 5 ноября.