Государства Восточной Европы и страны Североатлантического альянса нередко отправляют на Украину устаревшую технику вместо запланированной утилизации, Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно обнаружить образцы «доисторического» оружия.

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Так, например, отмечается, что в 2022 году украинские войска получили от Словении порядка 30 танков M-55S. Данные машины являются модернизированными на рубеже 2000-го советскими Т-55А выпуска 1960–1970 годов. У танков появилась новая 105-миллиметровая пушка, обновленная система управления огнем и навесная динамическая броня. Кроме того, танк получил прицел со стабилизатором и лазерным дальномером и цифровой баллистический компьютер. Также претерпели изменения и двигатели, мощность которых была увеличена. Тем не менее, указывают «Известия», в своей основе танки остались старыми советскими Т-55А, некоторым из которых уже примерно 60 лет.

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Комментируя полученные Киевом американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, газета отмечает, что их изучали еще в 1980-е годы в СССР в школах на уроках начальной военной подготовки. С появлением комплекса Patriot и после окончания холодной войны они остались на вооружении лишь некоторых государств. В материале ставится под сомнение возможность ЗРК Hawk эффективно защищать объекты от атак современных самолетов и крылатых ракет.

В ВСУ также недавно поступили шведские гусеничные бронетранспортеры «Пансарбандвагн 302», которые были выпущены во второй половине 1960-х годов.

«Вместо списания и переплавки министерство обороны Швеции приняло решение о передаче остатков Pbv-302 Украине. (...) Естественно, это далеко не современное средство проведения сухопутных операций», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что Австралия передала Киеву планирующие бомбы JDAM-ER, ранее снятые с вооружения. Точное количество переданных Украине бомб неизвестно, также не приводится информация о том, когда их поставили.