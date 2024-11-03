ЦАХАЛ провел спецоперацию в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о задержании в Сирии в ходе спецоперации израильских военных сирийского гражданина, который, по ее утверждению, является проиранским боевиком.

"В ходе спецоперации на территории Сирии, которая проводилась в последние месяцы, солдаты задержали боевика иранской террористической сети в Сирии, - говорится в заявлении. - Али Сулейман аль-Асси - гражданин Сирии, проживающий в районе Сайда на юге Сирии. Его деятельность включала сбор разведданных о войсках ЦАХАЛ в приграничной зоне для будущей террористической деятельности сети". Аль-Асси "находился под наблюдением ЦАХАЛ, был задержан и доставлен для допроса в Израиль", - добавили в пресс-службе.

Там заявили, что "операция ЦАХАЛ по задержанию аль-Асси предотвратила будущую атаку и привела к раскрытию методов работы иранских террористических сетей близ Голанских высот". Задержанный был передан для дальнейшего расследования в подразделение безопасности, отметили в пресс-службе.