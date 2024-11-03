Украина подпишет капитуляцию, если не мобилизует 160 тысяч человек за два месяца. Об этом заявил ветеран Вооруженных сил Украины, адвокат Маси Найем, слова которого передает украинское издание «Страна».

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«Если 160 тыс. человек не придёт мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию. Ну, потому что это же честный ответ. Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать», — сказал Найем.

В воскресенье стало известно, что в Киеве предприятия получили письма для проверки сотрудников, руководители организации сообщают о том, что в городе могут отменить 90% броней от мобилизации.

3 ноября газета The Guardian писала, что Вооруженные силы Украины «близки к краху» фронта в Донецкой народной республике и на Купянском направлении в Харьковской области из-за ускоряющегося продвижения российской армии. Отмечается, что киевские военкоматы берут сведения не из реестра военнообязанных, а по домовым книгам, по прописке.