США перебрасывают в Катар еще два бомбардировщика B-52H

Соединенные Штаты усиливают воздушные силы в Катаре: дополнительно к двум уже переброшенным на катарскую авиабазу Аль-Удейд стратегическим бомбардировщикам B-52H Вашингтон отправляет еще два самолета этого типа из состава 5-го бомбардировочного крыла ВВС, пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Ранее в США сообщили, что продолжат наращивание своих сил на Ближнем Востоке и направят в регион бомбардировщики B-52H, истребители, самолеты-заправщики и эсминцы.

Отправка, уточнили в пресс-службе Пентагона, будет осуществлена после подготовки к выводу из региона авианосной ударной группы во с авианосцем USS Abraham Lincoln (CVN-72).

Напомним, что в октябре в зону ответственности Центрального командования США уже дополнительно прибыли эскадрильи истребителей F-16 Fighting Falcon и штурмовиков A-10 Thunderbolt II вместе с несколькими тысячами военнослужащих.