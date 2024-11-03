Экс-спикер ВСУ подтвердил перевод военных Воздушных сил в пехоту

Многих военнослужащих ВВС Украины в настоящее время переводят в пехоту, рассказал экс-начальник управления коммуникаций командования воздушных сил республики Юрий Игнат. Об этом пишет «Российская газета».

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Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского за перевод в пехоту медиков, авиатехников, людей из прикрытия аэродромов, расчетов артиллерии и ЗРК Patriot.

«Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времен и много, и это очень болезненно для Воздушных сил», — подчеркнул экс-спикер.

По его оценке, такие решения влияют на общую картину, однако их все равно нужно выполнять. Он добавил, что мера не повлияла на качество работы украинской ПВО.

При этом Игнат категорически опроверг слова Безуглой, что из-за этого украинская ПВО стала хуже работать.

По словам военных экспертов, в последние месяцы результативность российских ракетных обстрелов существенно повысилась. По их мнению, это обусловлено тем, что количество ЗРК на Украине значительно снизилось, системы стали использовать только для защиты ключевых объектов.