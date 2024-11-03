Google случайно показал системы ПВО Patriot на Украине

В сервисе Google Maps появились фотографии, на которых зафиксировано расположение военных систем, используемых ВСУ, рассказал в своем Telegram-канале директор Центра противодействия дезинформации СНБО при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. По его словам, он связался с администрацией интернет-ресурса с просьбой убрать их, но сначала ему ответили, что у них выходные.

© Google Maps

Как утверждает Daily Storm, в общий доступ попали снимки с американскими системами ПВО Patriot, находящимися в аэропорту Жуляны в Киеве. Отмечается, что на старых фото этого объекта не их месте было чистое поле.

Коваленко отметил, что речь идет об «обновленных» снимках, но не стал уточнять, о каких именно системах идет речь. Он добавил, что в Google Maps решили действовать только после публичной огласки ситуации — там заявили, что уже работают над этим. В завершение Коваленко заявил, что в дальнейшем будет поднят вопрос о том, чтобы подобные инциденты можно было исправлять в оперативном порядке.

Ранее Андрей Коваленко сообщал, что на Украине после требования спецслужб было принято решение о блокировке сотен каналов на YouTube, Telegram с TikTok. По его словам, таким образом Киев борется с дезинформацией.