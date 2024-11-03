ВСУ бросили тела погибших сослуживцев в урочище Ясиново в Кореневском районе Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Напомним, что Минобороны РФ ежедневно сообщает о тяжелых потерях украинских подразделений на линии противостояния и в Курской области. Противник теряет в день порядка 2 тыс. солдат на основных направлениях и 100-300 бойцов в населенных пунктах под Курском.

«Урочище Ясиново усеяно трупами украинских военных, решившихся на выполнение преступных приказов командования ВСУ, которые в итоге бросили их, не эвакуировав с поля боя», — пояснил источник.

По словам собеседника агентства, тела будут переданы украинской стороне в рамках обменного процесса, а у родных украинских погибших «появится возможность похоронить их по-человечески».

Ранее командир штурмового отряда 394-го полка пятой общевойсковой армии с позывным Саваль рассказал, что российские солдаты, из-за отказа украинского командования забирать тела своих бойцов, вынуждены хоронить их на боевых позициях в районе Угледара.