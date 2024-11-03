Самолет Су-34 российской авиации провел бомбардировку позиций ВСУ в приграничном районе Курской области, используя авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Экипаж Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Атака была осуществлена с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.

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Операция была нацелена на уничтожение инфраструктуры и личного состава противника, находившихся в непосредственной близости от государственной границы России.

Ранее российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по опорному пункту ВС Украины в приграничье Курской области с применением авиабомб с УМПК, до этого Су-34 использовали корректируемую авиабомбу для аналогичного удара, сообщили в Минобороны.