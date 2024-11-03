В Google Maps появились снимки размещения военных систем ВСУ

В Google Maps на новых снимках видно размещение систем ВСУ, рассказал в соцсетях руководитель украинского Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Об этом пишет «Российская газета».

Чиновник пояснил, что после обнаружения «предательских» снимков обратился к Google с просьбой быстро убрать фотографии. По его словам, менеджеры компании проигнорировали его просьбу в связи с тем, что у них «выходные».

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Коваленко заметил, что фото с техникой уже активно публикуются на российских ресурсах. Вместе с тем, он не посчитал необходимым рассказать, какие именно машины попали в кадр спутников.

Журналисты заметили, что на появившихся в пабликах иллюстрациях действительно можно увидеть системы ПВО в Киеве. Они добавили, что есть сомнения в достоверности и актуальности снимков.