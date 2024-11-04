Беспилотники ВСУ убили пять мирных жителей Часова Яра

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали мирных жителей Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

По данным агентства, в результате ударов пять человек погибли, спастись смогли лишь двое. Один из них рассказал, что сначала их обстреливали из минометов и автоматов, а затем их атаковали беспилотники. Жители укрывались в доте, а затем перебежали в блиндаж через дорогу, но ВСУ продолжали наносить удары.

В Грузии сообщили о гибели десятков наемников с начала СВО

«Мы добежали до моста. Спустились через канал и спрятались под плиты. Видимо, нас заметили, опять начали закидывать. Мы с женой перебежали выше и опять под плиту. Нас там не заметили», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что им оказали помощь российские военнослужащие, забрав их к себе.

Ранее стало известно о прорыве Армии России на юге Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Военным удалось вклиниться в линию обороны ВСУ.