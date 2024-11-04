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Беспилотники ВСУ убили пять мирных жителей Часова Яра

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали мирных жителей Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости.

Беспилотники ВСУ убили пять мирных жителей Часова Яра
© РИА Новости

По данным агентства, в результате ударов пять человек погибли, спастись смогли лишь двое. Один из них рассказал, что сначала их обстреливали из минометов и автоматов, а затем их атаковали беспилотники. Жители укрывались в доте, а затем перебежали в блиндаж через дорогу, но ВСУ продолжали наносить удары.

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«Мы добежали до моста. Спустились через канал и спрятались под плиты. Видимо, нас заметили, опять начали закидывать. Мы с женой перебежали выше и опять под плиту. Нас там не заметили», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что им оказали помощь российские военнослужащие, забрав их к себе.

Ранее стало известно о прорыве Армии России на юге Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Военным удалось вклиниться в линию обороны ВСУ.

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