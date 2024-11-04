Российские части нанесли удар ночью по городу Болграду в Одесской области Украины. Об этом сообщил РИА НовостиРИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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«На данный момент известно, что в Болград прилетело около часа ночи в направлении артиллерийских складов», — отметил подпольщик.

Он уточнил, что объекты противника расположены между территорией бывшей 25-ой воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и танкодромом.

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Лебедев обратил внимание, что подробности выяснятся. Подпольщик подчеркнул: рядом с местом взрыва расположен учебный центр 98-й ВДД (воздушно-десантной дивизии) и авиабаза.

Лебедев добавил, что в 00:30 был также нанесен удар в пригороде города Измаил Одесской области. Что именно попало под удар — пока неясно, но местное сопротивление заметило летящие со стороны Румынии эвакуационные вертолеты.

Ночью 2 ноября по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) и частям иностранных наемников в Конотопе в Сумской области Украины был нанесен удар.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).