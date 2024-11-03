В ходе спецоперации российские силы нанесли удары по ряду важных объектов, используемых ВСУ. Цели атак включали железнодорожный эшелон с бронетехникой, инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, нефтебазу и производственные цеха беспилотников, сообщили в Минобороны России.

«Нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энгергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах», — говорится в сообщении ведомства.

В подполье сообщили об ударе по пригороду Днепропетровска, где ВСУ собирают дроны

Оно опубликовано в официальном telegram-канале министерства.

В результате операций была также ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства. Это стало значимым результатом в контексте продолжающихся боевых действий.

Ранее экипаж российского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» успешно перехватил и уничтожил 12 ракет системы «Град», которые были выпущены ВСУ в направлении освобождающих Угледар военнослужащих РФ. В ходе операции, кроме снарядов РСЗО, были сбиты также десятки других воздушных объектов, включая дроны «Фурия» и «Лелека».