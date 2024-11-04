Украина потеряла до 110 военных и Caesar в зоне группировки войск «Восток»

Украина потеряла до 110 военных, а также несколько единиц техники в зоне группировки войск «Восток». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Уточняется, что бои велись на донецком направлении в районе населенных пунктов Успеновка, Островское, Великая Новоселка и Раздольное. Российские военные отразили три контратаки формирований 23-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны.

«Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее в этот же день стало известно, что суточные потери ВСУ в зоне ответственности Западной группировки ВС РФ составили 440 военных.