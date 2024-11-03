Группировка войск "Центр" уничтожила более 500 военных ВСУ

ВСУ в результате действий группировки "Центр" за сутки потеряли более 500 военных, танк и БТР Spartan производства Великобритании, сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение живой силе и технике 32-й и 93-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка Донецкой Народной Республики. Отражены 10 контратак формирований 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ", - сообщили в ведомстве.

По данным МО РФ, противник потерял свыше 500 военнослужащих, танк, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, боевую бронированную машину "Козак", 4 пикапа, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, боевую бронированную машину MaxxPro и 105-миллиметровое орудие М119.