Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вишневое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое Донецкой Народной Республики», — отмечено в сообщении ведомства.

Минобороны отметило потери, которые понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ): более 500 военнослужащих, один танк, бронетранспортер Spartan и боевые бронемашины «Казак» и MaxxPro,а также гаубицы «Мста-Б» и гаубицы Д-30. Кроме того, в селе Вишневом также расположена железнодорожная станция Селидовка на пути из Курахово до Покровска.

Вишневое находится в нескольких километрах к западу от города Селидово, который был взят под контроль российской армией в самом конце октября.